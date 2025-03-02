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Mısır ve Filistin, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Planları Görüştü

Mısır ve Filistin, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Planları Görüştü
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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya gelerek Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistinlilerin hakları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Medbuli, Gazze'nin en kısa sürede toparlanması için entegre bir plan hazırladıklarını duyurdu.

KAHİRE, 2 Mart (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze Şeridi'nin en kısa sürede toparlanması ve yeniden inşasına yönelik planları ele aldı.

Mısır hükümetinden yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Kahire'de gerçekleşen görüşmede Medbuli, kendi kaderini tayin ve bağımsızlık hakkı başta olmak üzere Filistinlilerin meşru haklarına verdikleri desteği yineledi.

Medbuli, Mısır hükümetinin Gazze Şeridi'nin en kısa sürede toparlanması ve yeniden inşası için Filistinlilerin evlerini terk etmek zorunda kalmayacağı entegre bir plan hazırladığını söyledi.

Medbuli, gerek ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması gerekse Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çabalarıyla Filistin davasına ve halkına destek vermek üzere samimi çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Mustafa ise Filistin halkını desteklediği için Mısır'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca 4 Mart'ta acilen düzenlenecek Arap Zirvesi'ne sunulacak Gazze'nin yeniden yapılandırılması planı ile Mısır ve Filistin arasında yürütülecek koordinasyon çalışmaları da ele alındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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