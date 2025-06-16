Mısır ve Filistin Bakanları Gazze'de Ateşkes ve Bölgesel Gerilimleri Ele Aldı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Filistin Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdulati, İsrail'in uyguladığı insani hukukun ihlali olan aç bırakma politikalarını sert bir dille reddetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Filistin Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden sağlanması için Mısır'ın yürüttüğü çabalarla İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının bölgesel yansımalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre iki Bakan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'de ateşkesin yeniden tesisi ve insani yardımların ulaştırılması için Katar ve ABD ile işbirliği içinde yürütülen yoğun diplomatik çabalara dair son gelişmeleri aktardı.

Abdulati, İsrail'in Gazze'de uyguladığı "aç bırakma ve toplu cezalandırma" politikalarını kesin bir dille reddettiklerini vurgulayarak bu uygulamaların uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye gıda, ilaç, yardım ve yakıt girişini engellediği ve bölgede ağır bir insani felakete yol açtığı ifade edilen açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında sivilleri hedef almayı sürdürdüğü ve soykırım düzeyinde suçlar işlendiği kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, Orta Doğu'daki tırmanan gerilimin ve İsrail ile İran arasındaki askeri çatışmaların bölge güvenliği ve istikrarı açısından son derece tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Abdulati, Kahire'nin gerilimin azaltılması, askeri tırmanışın kontrol altına alınması ve soruna siyasi ve diplomatik yollarla çözüm bulunması amacıyla yürüttüğü temaslara devam ettiğini de sözlerine ekledi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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