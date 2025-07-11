Mısır ve Çin, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

Mısır ve Çin Başbakanları, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını hedefleyen Arap-İslam projesinin hayata geçirilebilmesi için uluslararası desteğin seferber edilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mısır Kabinesinden yapılan açıklamaya göre, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ve Çinli mevkidaşı Li Çiang, Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te yer alan hükümet merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmeler, özellikle Gazze'deki insani kriz ele alındı.

Taraflar, mevcut jeopolitik belirsizliklerin uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesini ve çatışmaların diplomatik yollarla çözümüne katkı sunmasını zorunlu kıldığına dikkati çekti.

Liderler, 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen Arap Zirvesi'nin olağanüstü oturumunda kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin Arap-İslam planının uygulanabilmesi için küresel düzeyde desteğin hızla organize edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin Başbakanı Li, resmi ziyaret kapsamında 9 Temmuz'da Kahire'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından da kabul edilmişti.

Arap-İslam planı

Plan kapsamında, altı aylık bir geçiş döneminde Gazze Şeridi'nin yönetimini üstlenecek "Gazze Yönetim Komitesi" kurulması öngörülüyor.

Al-Qahera News Kanalı'na göre bu komite, Filistin hükümeti çatısı altında çalışacak bağımsız ve tarafsız teknokratlardan oluşacak.

Plan ayrıca, Gazze'nin tamamen Filistinlilerin yönetimine geçmesini ve karar alma süreçlerinin yerel unsurlar tarafından yürütülmesini hedefliyor.

Mısır ve Ürdün'ün, Gazze'ye konuşlandırılacak Filistinli polis gücüne eğitim sağlaması da planın bir parçası.

Mısır, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkıyor ve Gazze'nin, Filistin davasının tasfiyesine yol açmadan yeniden inşasını öngören kapsamlı bir Arap planı geliştirmiş durumda.

Bu kapsamda Kahire, uluslararası toplumu, yerinden edilme senaryolarını reddetmeye ve barışçıl çözüme katkı sunmaya çağırıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Ocak'tan bu yana savunduğu, Filistinlilerin Gazze'den Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere göç ettirilmesini içeren plan, hem Mısır hem de Ürdün tarafından reddedildi.

Diğer Arap ülkeleri ile bölgesel ve uluslararası örgütler de bu plana karşı çıkıyor.