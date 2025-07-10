Mısır ve Çin, Gazze'de Ateşkes ve İnsanî Yardım İhtiyacını Vurguladı

Mısır ve Çin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve bölgedeki Filistinlilere yardım ulaştırılması gerektiğini teyit etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çin Başbakanı Li Çiang'ı başkent Kahire'de kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, taraflar, İsrail ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının güçlendirilmesinin; krizin barış yanlısı yollarla çözülmesi için diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sisi ile Başbakan Li ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması; bölgeye insani yardımların ivedilikle ulaştırılması gerektiği ile Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme varılmasının önemini teyit etti.

Başbakan Li ülkesinin Mısır'la uzun bir stratejik ortaklık geçmişine, karşılıklı saygı değerleri ve ortak çıkarlara dayalı güvenilir ilişkilerden gurur duyduğunu ifade ederek, ikili ilişkilerdeki hızlı gelişme ve iki ülke arasındaki sıkı koordinasyondan övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Sisi ise ülkesinin Çin ile çeşitli alanlarda ortak önemi haiz işbirliğini güçlendirme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Sisi, özellikle Mısır ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıl dönümü yaklaşırken Kahire'nin iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığını aktif hale getirilmesi adına çaba sarf edilmesi konusunda da istekli olduğunu aktardı.

Çinli şirketlerin Mısır'daki kalkınma projelerinin uygulanmasında gerçekleştirdiği katkılardan övgüyle söz eden Sisi, Kahire'nin yeni ve yenilenebilir enerji sektörleri ile elektrikli araç endüstrisi başta olmak üzere daha fazla Çinli yatırımı çekmek istediğini de ifade etti.

Başbakan Li, iki günlük ziyaret kapsamında Mısır'da bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.