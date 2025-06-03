Mısır ve Çin'den Merkezi İş Bölgesi Anlaşması

Mısır ve Çin'den Merkezi İş Bölgesi Anlaşması
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Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'ndeki Merkezi İş Bölgesi için işletim ve bakım anlaşması imzalandı. Anlaşma, entegre kentsel hizmetlerin sağlanmasını hedefliyor.

KAHİRE, 3 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Yeni Kent Toplulukları Kurumu ile bir Çin- Mısır ortak girişimi arasında Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'ndeki Merkezi İş Bölgesi'nin işletim ve bakımına yönelik kapsamlı bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre Merkezi İş Bölgesi projesinin işletilmesinden sorumlu olan Horizon Operasyon Yönetimi ( Mısır ) Limited Şirketi başlangıçta emlak ve belediye yönetimine odaklanacak.

Mısır kabinesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır İskan Bakanı Şerif el-Şerbini imza töreni öncesi gerçekleştirilen görüşmelerde önemli tesislerin bakımı ve yönetimini kapsayan anlaşmayla Merkezi İş Bölgesi sakinleri, turistler ve işletmelere entegre kentsel hizmetlerin sağlanacağını söyledi.

Şerbini bu hamlenin, Mısır'ın kamu tesisleri yönetimine yaklaşımında geleneksel modellerden kalite ve sürdürülebilirlik temelli performansa dayalı yönetime doğru önemli bir geçiş anlamına geldiğini vurguladı.

Pazar günü düzenlenen imza törenine Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Dong Jianguo ve Merkezi İş Bölgesi'nin inşasına liderlik eden Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi'nin temsilcileri katıldı.

Başkent Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre doğusunda, çölün ortasında yer alan Merkezi İş Bölgesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki Çin-Mısır ortak kilit projelerden biri. Proje, aralarında Afrika'nın en uzun binası olan 385,8 metre yüksekliğindeki ünlü kulenin de bulunduğu 20 ticari ve konut amaçlı gökdeleninin yanı sıra belediye altyapısına ilişkin destek yapıları içeriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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