Mısır ve Çin Arasında TEDA Ekonomi Bölgesi İçin Yeni Anlaşma

KAHİRE, 17 Temmuz (Xinhua) -- Mısır ve Çin çarşamba günü Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Bölgesi'nin genişletilmesine yönelik bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Çinli şirket TEDA, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde (SCZone) 2,86 kilometrekarelik bir alanın altyapısı çalışmalarına 100 milyon ABD doları yatırım yapacak.

Mısır kabinesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma Başbakan Mustafa Medbuli'nin katıldığı bir törende Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi, Ana Geliştirme Şirketi (MDC) ve TEDA Mısır arasında imzalandı.

Genişletme kararı, TEDA'nın Ayn Suhna bölgesinde kendisine tahsis edilen 7,34 kilometrekarelik alanın tamamlanma aşamasına gelmesi üzerine alındı. Bu adımla birlikte sanayi bölgesinin toplam büyüklüğü 10 kilometrekarenin üzerine çıkacak.

Altyapıya yapılacak 100 milyon dolarlık yatırımın, daha çeşitli sanayi yatırımlarını çekmesi ve SCZone'un entegre ve sürdürülebilir sanayi toplulukları oluşturma hedefini desteklemesi bekleniyor.

2008 yılında kurulan Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Bölgesi, bugüne kadar 185 şirketi ve 3 milyar doları aşan yatırımı kendine çekerek SCZone'un en önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldi.