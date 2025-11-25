Haberler

Mısır ve Cezayir Arasında Yüksek Ortak Komite Toplantısı Başlıyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın başlayacak 9. Yüksek Ortak Komite Toplantıları'nda, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Mısır ile Cezayir arasında organize edilen 9. Yüksek Ortak Komite Toplantılarının yarın başkent Kahire'de başlayacağı bildirildi.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yüksek Ortak Komite Toplantılarına katılmak üzere Kahire'ye giden Başbakan Seyfi Garip, Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli tarafından karşılandı.

Yarın başlayacak toplantılarda iki ülke arasında işbirliği alanları, ortaklığın güçlendirilmesi çabalarının sürdürülmesi için yol haritasını belirleyen anlaşmalara ve protokollere imza atılacağı belirtildi.

Öte yandan Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamada da toplantılara iki ülke başbakanlarının başkanlık edeceği, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konuların ele alınacağı ve çeşitli alanlarda protokoller ve anlaşmalara imza atılacağı kaydedildi.

Cezayir resmi makamlarının verilerine göre, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2024 yılında 1 milyar dolara ulaştığı, 2023'te ise bu rakamın 872 milyon dolarla sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Ülkenin yerel medyasında geçen haberlere göre ise iki ülke önümüzdeki dönemde yıllık ticaret hacimlerini 5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
