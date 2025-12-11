Haberler

Mısır ve Bahreyn'den Gazze'deki ateşkes anlaşmasının eksiksiz uygulanması çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ortak telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkesin önemine dikkat çekti. İnsani yardımların hızlı ulaşımı ve Filistin halkının haklarının korunması konusunda mutabık kaldılar.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam ve eksiksiz uygulanmasının önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, liderler, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri, özellikle de Gazze'deki durumu ele aldı.

Sisi ve Al Halife, insani yardımların Gazze'ye hızlı ve engelsiz ulaştırılması, yeniden inşa sürecinin başlatılması ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik tüm girişimlerin reddedilmesi konusunda mutabık kaldı.

İki lider ayrıca Filistin meselesinin "Arap ve uluslararası gündemin önceliği olmaya devam edeceğini" belirtti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı çerçevesinde tam uygulanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek başta barınma malzemeleri olmak üzere yardım girişini kısıtlıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda şu ana kadar 70 bin 373 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 79 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title