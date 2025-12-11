Mısır ve Bahreyn'den Gazze'deki ateşkes anlaşmasının eksiksiz uygulanması çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam ve eksiksiz uygulanmasının önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, liderler, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri, özellikle de Gazze'deki durumu ele aldı.

Sisi ve Al Halife, insani yardımların Gazze'ye hızlı ve engelsiz ulaştırılması, yeniden inşa sürecinin başlatılması ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik tüm girişimlerin reddedilmesi konusunda mutabık kaldı.

İki lider ayrıca Filistin meselesinin "Arap ve uluslararası gündemin önceliği olmaya devam edeceğini" belirtti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı çerçevesinde tam uygulanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek başta barınma malzemeleri olmak üzere yardım girişini kısıtlıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda şu ana kadar 70 bin 373 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 79 kişi de yaralandı.