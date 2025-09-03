Haberler

Mısır ve Bahreyn, Filistin Halkının Zorla Göç Ettirilmesini Redetti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife, Kahire'deki görüşmelerinde Filistin halkına destek verdiklerini belirtti ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası çağrısında bulundu.

Mısır ile Bahreyn, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini kabul etmediklerini teyit etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bazı bakanların da katıldığı görüşmede, ekonomi, ticaret ve yatırım alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemi teyit edildi.

Görüşmede, Mısır ile Bahreyn'in Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini reddettiği vurgulanırken Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına başlanması gerektiği kaydedildi.

Mısır, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını amaçlayan bir plan sunmuştu. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan "Arap planı"nın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirilmişti.

Buna karşın Tel Aviv ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını destekleyerek Mısır'ın planına karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
