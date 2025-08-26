Mısır ve BAE Liderleri Kardeşlik Ziyaretinde Bir Araya Geldi

Mısır ve BAE Liderleri Kardeşlik Ziyaretinde Bir Araya Geldi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Mısır'da karşıladı. Ziyaretin kardeşlik amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Bin Zayid, "kardeşlik ziyareti" kapsamında Mısır'a gitti.

Bin Zayid, El-Alameyn Havalimanı'nda Sisi tarafından karşılandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Bin Zayid'in "ikinci vatanı Mısır'a geldiği" ifade edilerek, ziyaretinin birkaç gün süreceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
