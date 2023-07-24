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Mısır ve BAE Hava Gösteri Ekipleri Yeni Alameyn Havacılık Fuarı'nda İmpresyonist Bir Performans Sergiledi

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Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava gösteri ekipleri, Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda nefes kesen bir uçuş performansı sergiledi. Hava akrobasisi uçakları, renkli dumanlar bırakarak tırmanma, dönme ve dalma gösterileri gerçekleştirdi.

Mısır, Bae Ortak Hava Akrobasi Gösterisi Mısır Semalarını RenklendirdiMısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda hava akrobasisi sergileyen uçaklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda hava akrobasisi sergileyen uçaklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

KAHİRE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava gösteri ekipleri, Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde Pazar günü etkileyici bir uçuş performansı sergiledi.

2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda hava akrobasisi uçakları, masmavi gökyüzünde arkalarında renkli dumanlar bırakarak nefes kesen tırmanma, dönme ve dalma gösterileri sergiledi.

Mısır, Bae Ortak Hava Akrobasi Gösterisi Mısır Semalarını Renklendirdi

Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda hava akrobasisi sergileyen uçaklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır, Bae Ortak Hava Akrobasi Gösterisi Mısır Semalarını Renklendirdi

Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda hava akrobasi gösterilerinin fotoğraflarını çeken gazeteciler, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır, Bae Ortak Hava Akrobasi Gösterisi Mısır Semalarını Renklendirdi

Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda hava akrobasisi sergileyen uçaklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır, Bae Ortak Hava Akrobasi Gösterisi Mısır Semalarını Renklendirdi

Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda hava akrobasisi sergileyen uçaklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır, Bae Ortak Hava Akrobasi Gösterisi Mısır Semalarını Renklendirdi

Kaynak: Xinhua / Güncel

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