Mısır ve BAE Hava Gösteri Ekipleri Yeni Alameyn Havacılık Fuarı'nda İmpresyonist Bir Performans Sergiledi

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava gösteri ekipleri, Mısır'ın Yeni Alameyn kentinde düzenlenen 2023 El Alameyn Havacılık Fuarı'nda nefes kesen bir uçuş performansı sergiledi. Hava akrobasisi uçakları, renkli dumanlar bırakarak tırmanma, dönme ve dalma gösterileri gerçekleştirdi.