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Mısır ve BAE, Gazze'ye ikinci kez insani yardım bıraktı

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Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) orduları, Gazze Şeridi'ne havadan ikinci kez insani yardım bıraktı. Yardım, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini içeriyor.

KAHİRE, 1 Mart (Xinhua) -- Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) orduları Gazze Şeridi'ne havadan ikinci kez insani yardım bıraktı.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız Perşembe günü yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze'deki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması için hava köprüsünün sürdürülmesi talimatı vermesi üzerine, ülkenin Kuzey Sina bölgesindeki El-Ariş Uluslararası Havaalanı'ndan Mısır ve BAE'ye ait çok sayıda uçağın havalandığını bildirdi.

Büyük miktarlarda gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri içeren yardım, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki birçok noktaya havadan bırakıldı. Abdulhafız, İsrail'in devam eden askeri operasyonları nedeniyle bu bölgelerde ihtiyaç malzemelerinde ciddi sıkıntı yaşandığını da sözlerine ekledi.

Mısır, Ürdün, BAE, Katar ve Fransa, Salı günü Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine havadan 45 ton insani yardım bırakmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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