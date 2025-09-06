Mısır ve ABD, Gazze'de Ateşkes için Girişimleri Ele Aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati ile Witkoff'un telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Witkoff'un önerdiği unsurlara dayalı olarak Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik ortak çabalar masaya yatırıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı, "gerilimi azaltmak, Filistin halkının akan kanını durdurmak, insani yardımların girişine izin vermek, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için İsrail'in önerilen anlaşmaya yanıt vermesinin önemini" vurguladı.

Gazze'de kıtlık noktasına ulaşan ve hızla kötüleşen insani durumu ele alan Abdulati ve Witkoff, İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişletmesi ve aç bırakmayı bir silah olarak kullanmaya devam etmesinin sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Abdulati, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesinin ardından yeniden imar konusunda Mısır'ın uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Hamas, 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul etmesine rağmen İsrail sözde kabul ettiği teklifle aynı şartlara sahip olan öneriye yanıt vermemişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu belirtmişti.