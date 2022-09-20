Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları Hedasi Barajı ile Libya'daki seçimleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, New York'ta ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı ve Libya'da en kısa sürede seçimlerin yapılması konularını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, New York'ta ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı ve Libya'da en kısa sürede seçimlerin yapılması konularını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın öneminin vurgulandığı görüşmede, başta Libya, Suriye, Filistin ve Yemen'deki durumlar ile Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi Barajı'yla ilgili gelişmeler olmak üzere bir dizi bölgesel konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.