Mısır: Vatandaşlarımızın ülkeye dönüşünü kolaylaştırmak için Sudanlı makamlarla temas halindeyiz

Mısır Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının kara sınırlarından ülkelerine dönebilmesini kolaylaştırmak için Sudan makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının kara sınırlarından ülkelerine dönebilmesini kolaylaştırmak için Sudan makamlarıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki Mısır vatandaşlarının tahliyesine ilişkin gelişmeler paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Sudan'daki Mısırlı vatandaşlarının durumunu takip ettiği ve onların güvenliğini sağlamak adına her türlü çabayı sarf ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Sudan'ın kuzeyindeki Vadi Halfa vilayetinde bulunan Mısır heyetinin, Mısır vatandaşlarının ülkelerine kara sınır kapılarından herhangi bir engelle karşılaşmaksızın dönebilmesini kolaylaştırmak için Sudan makamlarıyla sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

Bakanlığın ayrıca Sudan'da yaşanan kriz süresinde ülkedeki Mısır vatandaşlarının durumunu takip etmek ve gelişmelere göre bir tutum belirlemek adına Sudan'ın başkenti Hartum'un yanı sıra Port Sudan ve Vadi Halfa'daki heyetleri aracılığıyla yetkililerle iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Mısır Göçmenlik Bakanı Süha el-Cündi'nin 17 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, komşu ülke Sudan'da yarısı öğrenci olmak üzere yaklaşık 10 bin Mısırlı bulunuyor.

Mısır, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada da eğitim amacıyla Sudan'da bulunan tüm askerlerinin, ülkedeki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) teslim alındığını ve bazılarının tahliye edildiğini aktarmıştı.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter HDK sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını duyurmuştu.

HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkes, Ramazan Bayramı'na rastlıyor. Vatandaşların tahliyesi için insani koridorlar açmak ve aileleriyle bayramlaşma imkanı tanımak için bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak." ifadesi kullanılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.