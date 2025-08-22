Mısır üreticisine ton başına 688 lira ek destek

TÜRKİYE'de mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da hasat devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ton başına 11 bin 300 lira olarak açıkladığı fiyata ayrıca ton başına 668 lira ek destek verilecek.

Türkiye'de yıllık 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Çukurova Bölgesi'nde hasat sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak açıkladı. Ancak Çukurova Bölgesi, birinci sınıf mısırın üretildiği bölge olarak değerlendirildiği için fiyat ton başına 11 bin 400 lira olarak uygulanıyor. Bu yıl mazot-gübre desteği yerine yeni bir destekleme modeli uygulanacağını açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere ek destekler sağladı. Buna göre temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği ödemeleriyle birlikte ton başına toplam 668 lira ek destek verilecek.

Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış, bu sene Çukurova Bölgesi'nde mısır ekim alanında yüzde 10 artış yaşandığını rekolte beklentisinin ise 1 milyon 100 bin ton civarında olduğunu söyledi. Geçen yıl Adana'da 790 bin hektarlık alana mısır ekilirken, bu yıl bu rakam 855 bine çıktığını belirten Osman Bağış, "Rekoltede de artış bekleniyor. Geçen yıl 917 bin ton olan rekoltenin, bu yıl 1 milyon 100 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak rekolte daha da yüksek olabilecekken, yüksek sıcaklıklar verimi olumsuz etkiledi. Bölgede hava sıcaklıklarının 47,5 dereceyi bulması ve 10 gün boyunca poyraz esmesi nedeniyle verim düştü" dedi.

'MISIRIN EKİM SAHASI DAHA DA ARTMALI'

Meclis Başkanı Bağış, mısırın garanti ürün olması nedeniyle bölgede çiftçilerin tercih nedeni haline geldiğini söyledi. Bağış, "Çiftçiler bu yıl soğan, patates ve karpuzdan umduğunu bulamadı. Mısır ise garanti ürün olması, yetiştirmenin kolaylığı ve sanayi ürünü olarak sürekli ihtiyaç duyulması nedeniyle tercih edilmeye devam ediyor. Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon ton rekolte bekleniyor ancak bu miktar ülke ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Geçen yıl tarife kontenjanı açılarak 3 milyon 500 bin ton mısır ithalatına izin verilmişti. Tarife kontenjanıyla gümrük vergisi düşürülerek iç piyasayı, tavukçuyu, yemciyi ve nişastacıyı rahatlatan hamleler yapıldı. Bu da içerideki ürünün yetmediği anlamına geliyor. İhtiyaç giderek artıyor. Bununla ilgili TMO'nun açıkladığı 11 bin 300 liralık rakam bizim mısırımızla ilgili değil. Bizim bölgemizdeki mısır birinci kalite olduğu için 11 bin 400 lirayı baz alıyoruz. Temel desteklerle birlikte 668 lira ek destek var. O destekle birlikte fiyat 12 bin liranın üstüne çıkıyor. Mısıra ürün bazlı bir destek verilirse, mısır her zamanki gibi artış sağlar. Bu da ülkede planlı üretime geçişte etkili olur. Mısır eken hiçbir zaman kaybetmeyecek hem ülke kazanacak hem de ülkenin ihtiyacı karşılanacak. Mısır daha fazla desteklenerek ekim sahasının artırılmasını arzu ediyoruz"diye konuştu.

'EN KISA ZAMANDA DAMLAMA SULAMA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ'

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin su sorunu olduğunu dile getiren Bağış, en kısa zamanda damlama sulama sistemine geçirilmesini gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"DSİ ile yaptığımız toplantılarda barajların doluluk oranında yüzde 50 düşüş yaşandı. Suyun yüzde 70'i tarım sektöründe kullanılıyor, bu suyun daha az kullanılması için damlama sulama sistemini öneriyoruz. Seyhan'da bulunan sulama kanalları çok eski, 50-60 yıllık sulama kanalları su kaçakları ve buharlaşmalardan dolayı sular daha çok kullanılıyor. Bu nedenle kapalı sulama sistemine geçmek istiyoruz. Bakanlıktan her zaman talebimiz var, bakanlık bu talebi almasını istiyoruz. Su olmazsa hayat yok, tarım da yok, sulu tarım da yapılamaz. Bizim bölgemizde İmamoğlu Projemiz var, kapalı basınçlı sisteme geçti. 1 milyon 50 bin dönümlük alan bu sisteme geçildi. Bu yıl 300 bin dekar alana su verdiler, hepsi bu sistemle. Damla sisteminde yüzde 50 su tasarrufu sağlanıyor. Suyu korumak, vatanı korumak gibidir. Suyu korumak için elimizden geleni yapacağız, daha az sudan daha çok verim alacağız. Bakanlıktan bu sistemin hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

İNCEFİKİR: KURAKLIK MISIR REKOLTESİNİ DÜŞÜRDÜ

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir de kuraklığının bu yıl çiftçiyi olumsuz yönde etkilediğini rekoltenin beklenenin altında kaldığını söyledi. İncefikir, "Çiftçiler için bu yıl mısır üretimi, kuraklık ve sulama rotasyonları nedeniyle sorunlu geçti. Özellikle tarımsal sulamada uygulanan rotasyon, bazı üreticilerin tarlalarına zamanında su verememesine yol açtı. Bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun belirli dönemlerde karşılanamaması, verimde düşüşe neden oldu. Aşırı sıcakların mısırda kurumalara yol açtığı, bu nedenle hektolitre ve tonaj kayıpları yaşadı. Bölgesel farklılıklar olsa da sulama ve sıcaklık sorunları nedeniyle bazı üreticilerin dönüm başına aldığı rekolte, geçen yılın altında kaldı" ifadelerini kullandı.