Mısır, Uluslararası İhalede Ukrayna Buğdayı Satın Aldı

Mısır'ın devlet tahıl alıcısı Genel Mal Tedarik Kurumu (GASC), Perşembe günü yaptığı açıklamada 15-25 Nisan tarihlerinde uluslararası bir sevkiyat ihalesinde 120.000 ton Ukrayna buğdayı satın aldığını söyledi.

Mısır'ın devlet tahıl alıcısı Genel Mal Tedarik Kurumu (GASC), Perşembe günü yaptığı açıklamada 15-25 Nisan tarihlerinde uluslararası bir sevkiyat ihalesinde 120.000 ton Ukrayna buğdayı satın aldığını söyledi.

Satın alma, Cumartesi günü sona erecek olan BM destekli Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına ilişkin görüşmeler sırasında geldi.

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatına izin veren anlaşmanın sadece 60 gün için yenilenmesini önerdi ancak Ukrayna bunu reddetti.

Anlaşma daha önce 120 gün için yenilenmişti. Daha kısa bir uzatmanın lojistik sorunlara yol açabileceğine dair endişeler bulunuyor.

Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı ve dünyanın dördüncü mısır ithalatçısı olan Mısır, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana yeni uluslararası buğday kaynakları arıyor. Aynı zamanda yerli üretimi artırmak için de çalışıyor.

Çatışmanın başlamasından önce Mısır, ithal ettiği buğdayın yüzde 80'ini Rusya ve Ukrayna'dan karşılıyordu.

Ülke, Mısırlıların beslenmesinde ana unsur olan ekmeğin yapımı için büyük ölçüde buğdaya bağımlı durumda. Hükümet yetkililerine göre Mısırlılar yılda yaklaşık 18 milyon ton buğdaydan yapılan yaklaşık 100 milyar somun ekmek tüketiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)