Mısır, Ulusal ve Uluslararası Şirketlerle 5 Farklı Petrol ve Doğalgaz Arama Anlaşması İmzaladı Güncel Haberler Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla, Salı günü ulusal ve uluslararası şirketlerle beş anlaşma imzaladı. Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla, Salı günü ulusal ve uluslararası şirketlerle beş anlaşma imzaladı. Anlaşmalar kapsamında şirketler petrol ve doğalgaz araması gerçekleştirip, minimum 40 milyon ABD doları yatırımla Batı Çölü ile Kuzey Sina'daki Akdeniz deniz sahasında bulunan dört alanda üretim yapabilecek. İmza töreni, Pazartesi günü başlayan ve bugün sona erecek Mısır Petrol Fuarı'nın (EGYPS 2023) oturumları sırasında gerçekleşti. Pazartesi günü Mısır Petrol Fuarı sırasında açıklama yapan bakan, ülkesinin 2023'te yaklaşık 7,5 milyon ton LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretmeyi beklediğini söyledi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Mısır Güncel Haberler

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