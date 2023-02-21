Mısır, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım gönderdi

Mısır'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye ve Suriye'ye çadır, gıda maddeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerinden oluşan yardım gönderdiği bildirildi.

Mısır'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye ve Suriye'ye çadır, gıda maddeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerinden oluşan yardım gönderdiği bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin direktifleri doğrultusunda Suriye ve Türkiye halkına destek ve dayanışma çerçevesinde başkent Kahire'den hareket eden bir yardım konvoyu Kuzey Sina vilayetine bağlı El-Ariş Limanı'na geldi.

Burada çadır, gıda maddeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan yardımların yüklendiği gemi, limandan hareket etti.

Yardımların, Mısır Savunma Bakanlığı ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı ile El-Ezher, Kızılay Derneği ve Yaşasın Mısır Fonu tarafından bağışlandığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye yaklaşık 500 tonluk insani yardım malzemesi gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, depremden etkilenenler için yardım malzemesi taşıyan geminin Lazkiye Limanı'na ulaştığı kaydedilmişti.

Mısır, 8 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan 5 uçak gönderdiğini açıklamıştı.