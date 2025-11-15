Haberler

Mısır, Türkiye ile Yunanistan Sınırında Mahsur Kalan Vatandaşlarını Kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesinde mahsur kalan 3 Mısırlının kurtarıldığını açıkladı. Türk makamlarıyla yapılan işbirliği sonucunda, vatandaşların Türkiye topraklarına geri gönderildiği belirtildi.

Mısır, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesinde mahsur kalan 3 Mısırlının Türk makamlarıyla yapılan işbirliği sonucunda kurtarıldığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesinde mahsur kalan Mısır vatandaşları için yapılan yardım çağrılarına ilişkin olarak dolaşan haberler üzerine, Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Mısır Gurbetçiler İşleri Bakanlığı, bakanlığın konsolosluk birimi ve İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye ile Yunanistan arasında nehir (Meriç) kenarındaki bir adada mahsur kalan üç Mısır vatandaşı, ilgili Türk makamlarıyla koordineli olarak kurtarılarak Türkiye topraklarına geri gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Mısır vatandaşları, fahiş paralar karşılığında Avrupa ülkelerine yasa dışı seyahat vaadiyle kandıran kaçak göçmen çetelerinin tuzağına düşmemeleri konusunda uyarılarak, son zamanlarda birkaç kaçak göçmen teknesinin battığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa ve komşu ülkelerde ikamet eden Mısır vatandaşlarının, ikamet ettikleri ülkelerin ikamet ve göç yasalarına uymaları, can ve mallarını riske atmamaları ve yasadışı göç çetelerinin sahte vaatlerine kanmamaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.