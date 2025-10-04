Mısır, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Mısır, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, " Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planına yanıt olarak Hamas'ın yaptığı açıklamayı takdirle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasının "Hamas'ın ve tüm Filistinli grupların Filistin halkının kanının dökülmesinden kaçınma, sivillerin hayatını koruma ve bölge tarihinin karanlık bir dönemini sona erdirme konusundaki samimi arzusunu yansıttığı" belirtildi.

Hamas'ın açıklamasının Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi gerekliliği bilincini ortaya koyduğu ve Filistin halkının devlet kurma özlemlerini gerçekleştirme yolunda ilerlemenin temelini attığı kaydedildi.

Mısır'ın, Trump'ın çabalarını ve bölgede barış ve istikrarı sağlama vizyonunu takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi, Batı Şeria'nın ilhaki ve Filistinlilerin topraklarından sürgün edilmesini reddetmesi ve geri dönmek isteyenlere izin verilerek Gazze Şeridi'nin yeniden inşa etme planına dikkati çekildi.

Açıklamada, Mısır'ın mevcut olumlu gelişmeyle tüm tarafların Trump'ın planını uygulamaya koyma ve saldırıları sona erdirme konusunda sorumluluklarını üstlenmesini, insani yardımların Birleşmiş Milletler aracılığıyla kısıtlama olmadan ulaştırılmasını ve esirler ile tutukluların serbest bırakılmasına yol açacağını umduğu ifade edildi.

Trump'ın planının sahada uygulanması adına gerekli detayların görüşülmesi için müzakerelerin başlanması gerekliliğine işaret edilen açıklamada, bunun barışa doğru giden yeni bir aşamanın yolunu açacağı ve uluslararası toplumun referans olarak kabul ettiği iki devletli çözümle siyasi bir çerçevede bölgede barış ve refahın sağlanmasına olanak sağlayacağı aktarıldı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.