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Mısır Tıbbi ve Aromatik Bitki İhracatında Önde Geliyor

Mısır Tıbbi ve Aromatik Bitki İhracatında Önde Geliyor
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Mısır, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yüzde 85'ini ihraç ederek yılda 200 milyon ABD doları gelir elde ediyor. Ülkenin bitkileri, 100'den fazla ülkeye ulaşıyor.

FEYYUM, 16 Aralık (Xinhua) -- Mısır, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini ihraç ederek yılda yaklaşık 200 milyon ABD doları gelir elde ediyor.

Mısır Tarım Ticaret Konseyi'nin verilerine göre, ülkede üretilen bitkiler ve baharatlar şu anda 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Kurutulmuş yapraklardan taze çiçeklere, uçucu yağlardan hoş kokulu macunlara kadar bu ürünler, dünyanın dört bir yanındaki evlere, eczanelere ve parfümerilere giriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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