Mısır Tarım Bakanı: Mısır, 9 Üründe Kendi Kendine Yeterli Hale Geldi

Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı es-Seyyid el-Kasir Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin, sebze, meyve ve diğer bazı besin bitkileri de dahil olmak üzere dokuz üründe kendi kendine yeterli hale geldiğini ve ihracat fazlası elde etmeye başladığını söyledi.

Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı es-Seyyid el-Kasir Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin, sebze, meyve ve diğer bazı besin bitkileri de dahil olmak üzere dokuz üründe kendi kendine yeterli hale geldiğini ve ihracat fazlası elde etmeye başladığını söyledi.

Bakan, Mısır'ın şeker konusunda da kendi kendine yeterli duruma gelmesine çok az kaldığını sözlerine ekledi. Ülke, buğday ve mısır gibi diğer ürünlerde üretim açığını kapatmayı başardı.

Öte yandan bakan, özellikle mısır ve soya fasulyesi ürünlerinde sözleşmeli tarım uygulamalarının genişletilmesi de dahil olmak üzere hayvan yemi üretimi için gerekli stratejik ürünleri sağlamak üzere devletin proaktif girişimlerde bulunduğunu teyit etti.

Bakan, kendine kendine yeterliliği sağlamak için alınan önlemlerin, ülkenin bir dizi kalkınma projesi kapsamında arazi ıslahı ve işlemeyi kapsadığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)