Mısır, Suriye'nin Egemenliğini Destekliyor ve İsrail Saldırılarını Kınıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve ulusal kurumlarını desteklediklerini, İsrail saldırılarını da reddettiklerini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeyban ile Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve ulusal kurumlarını desteklediğini ve İsrail saldırılarını da reddettiğini belirten Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suriye'nin istikrarını güçlendirecek kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

Abdulati, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarını uluslararası hukuka karşı açık bir ihlal olarak gördüğünü belirterek kınadı.

Mısırlı Bakan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.