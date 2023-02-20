Mısır, Suriye'deki depremzedeler için 500 ton yardım malzemesi gönderdi
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Mısır'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye yaklaşık 500 tonluk insani yardım malzemesi gönderdiği belirtildi.
Mısır'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye yaklaşık 500 tonluk insani yardım malzemesi gönderdiği belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenenler için yardım malzemesi taşıyan geminin Lazkiye Limanı'na ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu sabah, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait yüzlerce ton yardım malzemesi taşıyan gemi Lazkiye Limanı'na ulaştı." ifadesi yer aldı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, Lazkiye Limanı'na Mısır'dan gelen yardım gemisinin yaklaşık 500 ton yardım malzemesi taşıdığı belirtildi.
Yardımların Suriye Kızılayına teslim edilerek depremden etkilenen bölgelere ulaştırılacağı aktarıldı.
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 16'dan fazla Arap ülkesi, kurulan hava koridorları ve bağış kampanyaları aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere çeşitli yardımlarda bulundu.
Mısır, 8 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan 5 uçak gönderdiğini açıklamıştı.