Mısır, Sudanlı Sığınmacılar İçin Ücretsiz Tren Seferi Düzenliyor

PORT Mısır, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülkeye sığınan ve başkent Hartum başta olmak üzere farklı şehirlerin ordunun kontrolüne geçmesiyle evlerine dönmek isteyen Sudanlılar için ücretsiz tren seferi düzenledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Mısırlı yetkililer, çatışmalar sebebiyle başkent Kahire'de bulunan ve geri dönmek isteyenler için başkentten ülkenin güneyindeki Sudan sınırına yakın Asvan şehrine ücretsiz tren yolculuğu seferini finanse etti.

Asvan'dan sınır kapılarına yaklaşık 3 saatlik yolculuk, otobüsler veya gemilerle yapılabiliyor.

Duygusal anların yaşandığı Kahire'deki Ramsis Tren İstasyonu'nda Sudanlılar, evlerine dönecek olmanın sevincini yaşarken kendilerine kucak açan Mısırlılardan ayrılmanın üzüntüsünü de yaşadıklarını dile getirdi.

Ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle 1,5 milyona yakın Sudanlının Mısır'a geçtiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 14 Temmuz'da yaklaşık 1,3 milyon kişinin Cezira eyaleti başta olmak üzere evlerine döndüğünü bildirmişti.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken HDK, ülkenin batısına yönelmişti.