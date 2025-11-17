Haberler

Mısır, Sudan'ın Birliği ve İstikrarını Destekliyor

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan'ın istikrarını bozacak tüm girişimlere karşı olduklarını belirtti. Sudanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi süreçlerin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Mısır, Sudan'ın bölünmesini hedefleyen veya bu ülkenin istikrarını bozacak tüm girişimlere karşı olduğunu bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abdulati, Mısır'ın Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına yönelik tutarlı duruş sergilediğini ifade etti.

Her türlü bölme girişimine ve ülkenin istikrarını bozmaya yönelik eylemlere karşı olduklarını kaydeden Abdulati, yakın zamanda Kuzey Darfur'un başkenti Faşir'de yaşanan korkunç ihlalleri kınadı.

Mısır'ın Sudan halkının yanında olduğunu vurgulayan Abdulati, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlayacak etkin bir insani sürecin başlatılması, ayrıca Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Son olarak Abdulati, bölgesel ve uluslararası çabaların ateşkesi sağlaması ve Sudan'da halkın güvenlik, istikrar ve kalkınma taleplerini karşılayacak kapsayıcı bir siyasi sürecin başlamasına katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
