Mısır, Sudan'dan 436 vatandaşını tahliye etti

Mısır, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan 436 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Mısır, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan 436 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'daki 436 vatandaşlarının tahliye işleminin başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Ayrıca bakanlığın bir başka açıklamasında, Sudan'ın başkenti Hartum ve Port Sudan'daki konsolosluk ile Vadi Halfa'daki konsolosluk ofisinin, tahliye işlemleri için Mısır vatandaşlarıyla koordine halinde olduğu belirtildi.

Tahliye işlemine dair başka bilgi paylaşılmadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Sudan'da 10 binden fazla Mısır vatandaşı yaşıyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.