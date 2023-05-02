Mısır, Sudan'daki çatışmalardan kaçan Nijeryalılara 6 gün sonra sınır kapısını açtı

Mısır, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan kaçan Nijerya vatandaşlarına 6 gün aradan sonra sınır kapılarını açma kararı aldı.

Mısır, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan kaçan Nijerya vatandaşlarına 6 gün aradan sonra sınır kapılarını açma kararı aldı.

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonundan (NIDCOM) yapılan açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin müdahalesiyle Mısır'ın Sudan'dan kaçan Nijeryalılara sınırını açtığı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mısır'ın Asvan kentine indiği, ilk tahliye grubunun işlemlerinin başlayacağı ifade edildi.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 27 Nisan'da başkent Hartum'dan tahliye edilen Nijeryalılar, vize sorunları nedeniyle Sudan-Mısır sınırında mahsur kalmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.