Mısır, Sudan'da Savaşan Taraflara Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu

KAHİRE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Sudan'da savaşan tarafların liderleriyle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak, çatışmaları durdurmak için derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şukri, Perşembe günü yaptığı görüşmelerde Sudan'da devam eden ve ülkenin güvenlik ve istikrarını baltalayan askeri çatışmalara yönelik "Mısır'ın derin endişesini" dile getirdi.

Şukri, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu Sudan halkının kaynaklarını korumak ve Sudan'ın yüksek çıkarlarına öncelik vermek için derhal ateşi kesmeye çağırdı.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar, daha önce yapılan birçok ateşkese rağmen devam etti. Sudan'da şu ana kadar çatışmalarda 550'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 4.926 kişi yaralandı.

İki tarafın Çarşamba günü Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) girişiminin bir parçası olarak bir haftalık ateşkesi kabul ettiği yönündeki haberlere rağmen, Perşembe günü Sudan'ın başkenti Hartum'da ve ülkenin diğer bölgelerinde çatışmalar devam etti.