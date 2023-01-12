Mısır: Sudan'da daha fazla ulusal uzlaşı arzuluyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Sudan'da daha fazla ulusal uzlaşı arzusunda olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Sudan'da daha fazla ulusal uzlaşı arzusunda olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şukri, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık'ı telefonla arayarak, ülkedeki krizin çözümüne yönelik atılan adımların ikinci aşamaya ulaşmasından dolayı tebrik etti.

Sudan'da krizin sonlandırılması hedefiyle sivil ile askerler arasındaki çerçeve anlaşmanın 8 Ocak'ta ikinci aşamaya geçişinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şukri, bu konuda ulusal uzlaşının gerçekleşmesi ve başarıya ulaşması temennisinde bulundu.

Görüşmede Şukri, ikili ilişkilerin daha da güçlü olmasını istediklerini, bu yıl Sudan'da daha fazla istikrar ve ulusal uzlaşıya tanık olunmasını arzuladıklarını kaydetti.

Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Hani Salah, dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a ülkesinin "Sudan'da Hızlı Siyasi Çözüm" şeklindeki bir girişimini sunmuştu.

Sudan'daki "çerçeve anlaşma"

Sudan'da 5 Aralık 2022'de siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla askerle "çerçeve anlaşma"yı imzalayan sivil güçler, mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak son aşamasının açılışını 8 Ocak'ta gerçekleştirmişti.

Tarafların başlattıkları ikinci aşama sonrasında nihai anlaşmanın imzalanması ve başbakanın belirlenmesinin ardından 2 yıl sürecek yeni geçiş dönemi başlayacak.

Nihai anlaşma; adalet, güvenlik ve askeri reform, barış anlaşmasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, eski rejimin izlerini ortadan kaldırma ve Doğu Sudan meselesi olmak üzere 5 temel konuyu kapsıyor.