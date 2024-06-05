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Mısır, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasından memnun

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak resmen tanımasından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Kararın iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Mısır, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya platformundan konuya dair açıklama yaptı.

Ebu Zeyd, kararın iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Mısırlı Sözcü, kararın, iki devletli çözümün uygulanması için gösterilen uluslararası çabaları güçlendireceğini kaydetti.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Filistin'in bugün egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut gönderiyor." ifadesini kullandı.

Slovenya'nın Filistin'i tanıma süreci

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı Meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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