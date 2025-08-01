Mısır Senatosu Seçimleri Yurt Dışında Başladı

Mısır Senatosu'nun bazı üyelerinin belirleneceği seçimlerin, yurt dışında 136 büyükelçilik ve konsoloslukta başladığı belirtildi.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, 117 ülkede 136 sandıkta oy kullanma işlemleri başladı. Yurt dışında oy verme işleminin yarın sona ereceği ifade edildi.

Yurt içinde oy verme işleminin de 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirileceği, sonuçların ise 12 Ağustos'ta açıklanacağı kaydedildi.

Seçimlerin ikinci turu yurt dışında 25 ve 26 Ağustos'ta, yurt içinde ise 27 ve 28 Ağustos'ta yapılacak. Kesin sonuçlar ise 4 Eylül'de Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Mısır Senatosu, üçte biri Cumhurbaşkanı tarafından atanan, üçte ikisi ise seçimle gelen 300 üyeden oluşuyor.