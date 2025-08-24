Mısır Savunma Bakanı Sakr'dan Askerlere Yüksek Muharebe Hazırlığı Vurgusu

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, bölgede yaşanan hızlı değişimlerin gölgesinde ordunun hazır olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Sakr, Genelkurmay Başkanı Ahmed Halife'nin aralarında bulunduğu batı askeri bölgesindeki askerlerle bir araya geldi.

Toplantı, Genelkurmay Başkanlığı'nın askerlerle temas halinde olunması ve muharebe hazırlıklarından emin olunması amacıyla yaptığı görüşmelerin devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Sakr'ın, "bölgede hızla gelişen olaylar ve değişimler karşısında tüm zorluklara karşı yüksek muharebe hazırlığını korumak, ülkenin güvenlik ve istikrarının gerçek garantisi" ifadesine yer verildi.

Mısır Savunma Bakanı, askerlerin yaşanan olaylara ilişkin farkındalık ve doğru anlayış düzeyinin artırılmasının gerekliliğine dikkati çekti.