Mısır Savunma Bakanı: Küresel Dönüşümlere Hazırız

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, hızlı küresel dönüşümler karşısında ortaya çıkan zorluklarla yüzleşmeye hazır olduklarını ve "tehdit etmeyen, koruyan bir yaklaşım" benimsediklerini belirtti.

Mısır Ulusal Enformasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakr, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla Kahire'de düzenlenen Mısır Savunma Fuarının (EDEX 2025-Egypt Defence Expo) açılışında konuştu.

Sakr, dünyanın hızlı dönüşümler ve karmaşık çatışmalar döneminden geçtiğini ifade ederek, risk ve tehditlerle mücadeleye daima hazır olmanın ihmal edilemeyecek bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Küresel dönüşümlerin ortasında zorluklarla yüzleşmeye hazırız." ifadesini kullanan Sakr, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin "inşa eden, geliştiren, koruyan ve tehdit etmeyen" akıllı ve rasyonel bir güç olduğunu dile getirdi.

Sakr, savunma sanayii fuarının dördüncü edisyonunun Mısır'ın modern kapasitesinin ve silahlanma alanındaki küresel gelişmelere uyum sağlama kararlılığının bir yansıması olduğunu ve EDEX Fuarı'nın, silah ve savunma sistemleri üreten ülkeler ile şirketler için küresel bir platform haline geldiğini belirtti.

Konuşmasında bölge barışı ve istikrarına işaret eden Sakr, Cumhurbaşkanı Sisi'nin bölgenin tam teşekküllü bir savaşa sürüklenmesi konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh Barış Konferansı'nda adil ve kapsamlı barışın gerekliliğini fiilen teyit ettiğini hatırlatan Sakr, iki yıl boyunca insani ilkelerin gözardı edilmesinin ardından, Gazze Şeridi'ndeki savaşı ve dökülen kanı durdurmak için barıştan taraftarı ülkelerin çabalarının birleştirmesinin önemine dikkati çekti.

Mısır Savunma Bakanı Sakr, ülkesinin sahip olduğu çeşitli güç unsurlarının gerçek barışa bir yatırım olduğunu, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman "inşa eden, geliştiren, koruyan ve tehdit etmeyen" akıllı ve rasyonel bir güç olarak kalacağını belirtti.