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Mısır Savunma Bakanı ile ABD'li yetkili Gazze saldırılarını ele aldı

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Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele aldı. McGurk'un Kahire ziyareti çerçevesinde gerilimin düşürülmesi ve sivillerin hayatlarının korunması için ortak çabanın önemi vurgulandı.

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele aldı.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li yetkili McGurk'un Kahire ziyareti çerçevesinde Savunma Bakanı Zeki ile bir araya geldiğini aktardı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yaşanan krizdeki son durumun Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrara etkisinin ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve sivillerin hayatlarının korunması için ortak çabanın önemi vurgulandı.

McGurk'un beraberindeki heyetle yer aldığı görüşmeye çok sayıda Mısır ordu komutanı da katıldı.

ABD'nin The New York Times gazetesine göre, McGurk'un Kahire ziyareti çerçevesinde Gazze'deki saldırıların durdurulması karşılığında Hamas tarafından alıkonulan daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasının görüşülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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