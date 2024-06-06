Mısır Savunma Bakanı, Beyaz Saray yetkilisiyle Gazze'deki ateşkes ve insani yardımların girişi için görüştü

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile " Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişi için sınır kapılarının açılması" konularını görüştü.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Zeki, başkent Kahire'de ABD'li yetkili McGurk ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırılar ve insani krizin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Gazze'de ateşkes, esir takası ve bölgeye insani yardımların girişi için sınır kapılarının açılması yönünde sarf edilen çabaların konuşulduğu görüşmede, Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker de hazır bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esir takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtmişti.