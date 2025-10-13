Haberler

Mısır: Şarm el-Şeyh Zirvesi'nde Trump'ın planının aşamaları için istişarelere başlanması vurgusu yapıldı

Güncelleme:
Mısır, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının "gelecek aşamalarının uygulanmasına yönelik yol ve mekanizmalar konusunda istişarelere başlanmasının" vurgulandığını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Zirvede, Şarm el-Şeyh'te yapılan müzakereler neticesinde Mısır, ABD, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda 9 Ekim 2025'te onaylanan Trump'ın Gazze planına destek verildiği belirtildi.

Trump'ın savaşı sona erdirme çabalarındaki liderliği, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarında üstlendikleri önemli rol takdir edildi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının takibi ve devamlılığının sağlanması için uluslararası toplumun tarafları arasında tüm imkanların masaya yatırılması konusunda işbirliğinin öneminin ele alındığı aktarıldı.

Trump'ın Gazze planının gelecek aşamalarının uygulanmasına yönelik araç ve mekanizmalar konusunda istişarelere başlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Gazze'nin yönetimi, güvenliği, yeniden inşası ve çözüme giden siyasi yollara dikkat çekilen açıklamada, arabulucu ülkelerin liderlerinin ateşkes anlaşmasını destekleyen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı imzaladıkları aktarıldı.

ABD Başkanı Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
