Mısır Otomotiv Sektöründe Çin ile Yeni İşbirliği Fırsatları
Mısır'ın Geyushi Otomotiv Endüstrisi Başkan Yardımcısı Khaled Geyushi, Çin'in elektrikli araçlardaki hızlı gelişiminin Mısır otomotiv sektörüne yeni işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti.
ŞARKİYE, 29 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın Şarkiye vilayetindeki Mısır Geyushi Otomotiv Endüstrisi'ne ait bir fabrikadaki işçiler, 10 Mart 2025.
Mısır'ın Geyushi Otomotiv Endüstrisi Başkan Yardımcısı Khaled Geyushi, Çin'in elektrikli araçlardaki hızlı gelişiminin Mısır otomotiv sektörü için yeni işbirliği fırsatları yarattığını söyledi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel