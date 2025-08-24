Mısır, Orta Doğu'nun En Büyük Askeri Tatbikatına Ev Sahipliği Yapacak

Mısır, 28 Ağustos'tan itibaren 43 ülkenin katılımıyla Orta Doğu'nun en büyük askeri tatbikatlarından biri olan "Bright Star (Parlak Yıldız) 2025'e" ev sahipliği yapacak.

Mısır Kara Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Garib Abdülhafız, yayımladığı görüntülü açıklamada, " Mısır'da gerçekleştirilecek 19. Mısır-Amerikan ortak tatbikatı, Orta Doğu'nun en büyük askeri tatbikatlarından biri. Tatbikat 28 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında yapılacak." dedi.

Abdülhafız, Bright Star 2025 tatbikatına 43 ülkenin katılacağını belirterek, "Tatbikatta, 13 ülke 7 bin 900'den fazla askerle katılımcı olarak, 30 ülke ise gözlemci olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) da, Amerikan şirketi "X" platformu aracılığıyla yapılan açıklamada, 28 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında Muhammed Necip Askeri Üssü'nde düzenlenecek tatbikata Mısır Silahlı Kuvvetleri ve diğer bazı ülkelerle birlikte kendi güçlerinin de katılacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatların "Mısır ve ABD arasındaki stratejik güvenlik ilişkisinin bir uzantısı" olduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük çok uluslu tatbikatlarından biri olan Bright Star, Mısır'da düzenleniyor ve deniz, kara, hava ile özel kuvvetler eğitimlerini kapsıyor.

Bright Star tatbikatları, Mısır ve İsrail arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 1980 yılında başlatıldı.

1981'de yeniden başlayan tatbikatlar, daha sonra her iki yılda bir sonbaharda düzenlenen iki yıllık etkinlik haline dönüştü.

2018 yılında Mısır, 9 ülke ve 16 gözlemci ülkeyle katılım sağlamıştı. 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle tatbikat askıya alındı, 2021'de ise 21 ülke katılmıştı.

Son tatbikat, 31 Ağustos - 14 Eylül 2023 tarihleri arasında 34 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Bu yılki tatbikat, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların gölgesinde yapılıyor.