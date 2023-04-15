Mısır ordusu: Sudan'daki askerlerimizin güvenliğinin temini için ilgili makamlarla koordinasyon içindeyiz

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Sudan'da yaşanan olayları yakından takip ettiklerini ve buradaki Mısır askerlerinin güvenliğinin temini için de ilgili makamlarla koordinasyon içinde olduklarını duyurdu.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Sudan'da yaşanan olayları yakından takip ettiklerini ve buradaki Mısır askerlerinin güvenliğinin temini için de ilgili makamlarla koordinasyon içinde olduklarını duyurdu.

Mısır ordusu, Sudan'daki olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sudan'daki olayların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Sudan'da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sosyal medyada, Sudan'ın kuzeyinde bulunan Merve Havaalanı'nda bazı Mısırlı askerlerin esir alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.