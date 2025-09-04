Mısır: Netanyahu'nun Doğal Gaz Anlaşmasını İptal Etmesi İktidara Ekonomik Sonuçlar Doğurur

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "hayalperest" olarak nitelendirerek, 2019'da Kahire ile imzalanan ve 2040'a kadar uzanan doğal gaz anlaşmasını iptal etmesi durumunda bunun sadece siyasi değil, ekonomik sonuçlarına da katlanamayacağını belirtti

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Reşvan, El-Meşhed uydu kanalında yayınlanan bir programa katıldı.

Programda konuşan Reşvan, Netanyahu'nun Mısır ile doğalgaz anlaşmasını iptal edemeyeceğini, "sadece siyasi değil, ekonomik sonuçlarına da katlanamayacağını" söyleyerek, Netanyahu'yu "hayalperest" olarak nitelendirdi.

Reşvan, "Netanyahu, Mısır'ın Büyük İsrail hayaline engel teşkil ettiğini, kendisi için bir tehlike oluşturduğunu ve 'özellikle Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı ilk savunma hattı olan ve yerinden edilmeyi kırmızı çizgi olarak gören' Kahire'nin kendisi için büyük bir acı kaynağı olduğunu düşünüyor." dedi.

Servis Başkanı Reşvan, Netanyahu'nun Mısır'ın enerji ve gaza tek bir yoldan ulaştığına inanıyorsa "hayal gördüğünü" vurgulayarak, Mısır yönetiminin neler olabileceğine dair alternatifleri ve senaryoları olduğunu ve Netanyahu'nun Mısır için bir kriz çıkarmaya çalıştığını dile getirdi.

Israel Hayom gazetesinin dünkü haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mısır'ın İsrail ile barış anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialar üzerine, 7 Ağustos'ta yapılan Mısır'a doğal gaz ihracat anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi talimatını verdiği ileri sürülmüştü.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketinden 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.