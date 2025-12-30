Mısır: Doğalgaz Konusunda İşbirliği Yaparak Lübnan'ın Enerji Sektörünü Destekleyeceğiz

BEYRUT, 30 Aralık (Xinhua) -- Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, doğalgaz alanında işbirliği yaparak Lübnan'ın kronik elektrik sıkıntısını hafifletmeye yardımcı olacaklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bedevi, pazartesi günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi. Bedevi, görüşmenin ardından, "Mısır, Lübnan'ın enerji gündemine büyük önem vermektedir" dedi.

Doğalgaz arama, üretim ve elektrik üretimi için tedarik gibi konulardaki "uzmanlıklarıyla Lübnan'a mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır" olduklarını belirten Bedevi, bu konuda iki ülkenin bakanlıkları arasında ortak çalışma grupları oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Avn ise Bedevi'nin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, elektrik için doğalgaz konusunda kısa süre önce imzalanan ikili mutabakatı, Lübnan'ın elektrik üretimini artırmasına ve ülke çapında kısıtlamaları azaltmasına yardımcı olacak tatbiki ve önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Uzun süredir ciddi elektrik sıkıntısı çeken Lübnan, elektrik üretimi için büyük oranda özel jeneratörlere bağımlı durumda. Mısır'la işbirliği, ülkenin enerji sektörünü istikrara kavuşturma konusunda kilit önemde görülüyor.