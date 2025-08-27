Mısır, Lübnan'ın Egemenliğini Destekledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Lübnan'ın egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Sisi, Mısır'ın Lübnan'ın istikrarı yeniden sağlama, ekonomik toparlanma ve yeniden yapılanma yoluna girmesi yönündeki çabalarını ve Lübnan'ın egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Sisi, Lübnan ordusu başta olmak üzere Lübnan devlet kurumlarının, kendisine verilen ulusal görevleri yerine getirebilmesi için uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğuna işaret etti.

Başbakan Selam da Mısır'ın Lübnan'a verdiği geniş destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun "iki ülke ve halk arasındaki tarihi bağların derinliğini yansıttığını" dile getirdi.

Selam, hükümetinin bundan sonraki aşamadaki önceliklerinin, başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleriyle işbirliği ve entegrasyonu güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Başbakan Selam, bu yıl içinde Kahire'de yapılmasının planlanan 10. Dönem Mısır-Lübnan Ortak Yüksek Komitesi toplantısının yapılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnan Başbakanı Selam ile bir araya geldi.

Abdulati, İsrail'in ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etmesine rağmen Mısır'ın Lübnan'a desteğini yineledi ve bu ihlallerin "uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali" olduğunu söyledi.

Bakan Abdulati, BM Güvenlik Konseyi kararlarının tüm taraflarca seçici olmayan bir şekilde tam olarak uygulanmasının gerekliliğini vurgulayarak, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik tüm ihlallerin ve toprakları ile hava sahasına yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini dile getirdi.