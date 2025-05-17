Mısır, Libya'daki Gerginliğin Sona Ermesi İçin İtidal Çağrısı Yaptı

Mısır, Libya'daki Gerginliğin Sona Ermesi İçin İtidal Çağrısı Yaptı
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Mısır, Libya'da tırmanan gerginlik hakkında yazılı bir açıklama yaparak, çatışmaların sona erdirilmesi ve Libya halkının can güvenliğinin korunması çağrısında bulundu. Mısır vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Mısır, Libya'da tırmanan gerginliğin derhal sona erdirilmesi ve itidal çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya'daki taraflara gerginliğin sona erdirilmesi çağrısı yapılırken Mısır vatandaşlarından da dikkatli olmaları ve olaylar yatışana kadar evlerinde kalmaları istendi.

Mısır'ın Libya'da yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca taraflar Libya halkının can ve mal güvenliğini korumaya çağrıldı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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