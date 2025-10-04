Haberler

Mısır, Kral III. Amenhotep'in Mezarı'nın Yeniden Açılışını Kutluyor

Mısır, Kral III. Amenhotep'in Mezarı'nın Yeniden Açılışını Kutluyor
Luksor kenti, Kral III. Amenhotep'in 20 yıllık restorasyon sürecinin ardından kraliyet mezarını yeniden ziyarete açıyor. Mısır Turizm Bakanı Şerif Fethi, açılışın ülkenin tarihi mirasını koruma çabalarını yansıttığını belirtti.

Mısır'ın güneyindeki tarihi Luksor kenti, Kral III. Amenhotep'in 226 yıl önce keşfedilen kraliyet mezarının 20 yıl süren restorasyonunun ardından bugün yeniden açılışına tanıklık edecek.

Luksor kentindeki Krallar Vadisi'nde yer alan mezarın açılışı, Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi tarafından, Luksor Valiliği ile Tarihi Eserler Yüksek Konseyi'nden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 1799'da keşfedilen mezar, UNESCO ve Japon hükümetinin desteğiyle yaklaşık 20 yıl süren restorasyon ve bakım çalışmalarının ardından bugün ilk kez yeniden ziyarete açılacak.

Bakan Fethi, Mısır medyasına yaptığı açıklamada, Kral III. Amenhotep'in mezarının açılışının, ülkenin mirasını koruma ve yaşatma konusundaki büyük çabalarını yansıtan küresel bir etkinlik olacağını belirtti.

Fethi, restorasyon projesinin antik Mısır sanatının, sanatsal ve mimari ihtişamını yeniden ortaya çıkardığını ifade etti.

Açılışın Luksor'un dünyanın en büyük açık hava müzesi olma konumunu pekiştireceğini belirten Fethi, arkeolojik alanların geliştirilmesi ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunulması için kapsamlı bir planın yürütüldüğünü belirtti.

Kral III. Amenhotep, eski Mısır'ın 18. Hanedanlık döneminde hüküm süren en önemli imar ve inşa krallarından biri olarak kabul ediliyor.

Luksor Tapınağı'nın en önemli bölümlerini yaptıran Amenhotep'in, Karnak Tapınağı'na da önemli eklemeler yaptığı ifade ediliyor. Amenhotep'in en ünlü eserleri arasında Memnon Heykelleri'nin yanı sıra Mısır genelinde yer alan birçok anıtsal yapı ve heykel bulunuyor.

III. Amenhotep, Mısır'da MÖ. 1387-1348 yılları arasında hüküm sürmüştü. Amenhotep'in mezarı, göz alıcı süslemeleriyle dikkati çekiyor ve içinde (ölen kişinin bu dünyadan öbür dünyaya yolculuğunu anlatan kitap) İmi-Duat'tan metinler yer alıyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
