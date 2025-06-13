Mısır Konsolosluğu Önünde Gazze İçin Nöbet Eylemi Başladı

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Open Rafah grubu tarafından düzenlenen 'Gazze İçin Nöbete Davet' eylemi Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde başladı. Katılımcılar Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını talep ediyor.

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürecek "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi başladı.

Konsolosluk önünde akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını istedi.

Eyleme destek vermek üzere geldiği konsolosluk binası önünde AA muhabirine açıklama yapan oyuncu Deniz Uğur, Gazzelilere yardım ulaştırılmasının Mısır tarafından engellenmesinin kanına dokunduğunu söyledi.

Uğur, Mısır hükümetinin sivil, silahsız, insani bir dava için Refah Sınır Kapısı'na gidenleri gözaltına alarak tutukladığını ifade etti.

Bu yaşananların artık iyilik ile kötülük arasındaki bir savaş olduğunu vurgulayan Uğur, "Bu Müslümanların savaşı da değil, başka bir dinin savaşı da değil. Ateist de olabilirsiniz, hiçbir şeye de inanmayabilirsiniz ama bir vicdanınız vardır. Önce insan olmak gerekir. İnsan olma hasletini kaybedersek ne milliyetçi ne solcu ne sağcı hiçbir şey olamayız." dedi.

Open Refah üyesi Muhammed Fatih Sinan ise Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatini Refah Sınır Kapısı'na çekmek üzere Ocak 2024'ten beri kesintisiz nöbetler ve farklı protestolar düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerle kitlesel farkındalık oluşturduklarını kaydeden Sinan, "Kuzey Afrika, Balkanlar, Avrupa ve Anadolu'dan binlerce insan şu anda Refah Kapısı'nı zorlamak üzere Mısır'a hareket etti. Şu anda insanlığın vicdanı adına çok büyük bir fırsat ele geçmiş durumda." dedi.

Sinan, Türkiye'deki tüm vicdan sahiplerini protestolara katılmaya, konsolosluk önündeki nöbete davet etti.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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