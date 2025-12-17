Mısır, Şiddetli Soğuk ve Yağışlardan Etkilenen Gazze'ye Kışlık Yardım Malzemesi Gönderdi

KAHİRE, 17 Aralık (Xinhua) -- Mısır Kızılayı, Gazze'ye yaklaşık 9.000 battaniye, 53.200 parça kışlık giysi, 3.400 yatak ve 11.000 çadırdan oluşan, kış aylarına yönelik insani yardım gönderdi.

Kurumdan salı günü yapılan açıklamada söz konusu yardımın, bölgede "kötüleşen hava koşulları karşısında" Mısır'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik devam eden destek çabaları kapsamında gönderildiği belirtildi. Söz konusu sevkiyat, 3.900 ton gıda kolisi ve un, 2.900 ton tıbbi malzeme ve yardım malzemesi ve 1.200 ton petrol ürünü içeren, toplamda 8.000 tonu aşan bir insani yardım konvoyu çerçevesinde gönderildi.

Bu, Mısır Kızılayı'nın temmuz ayı sonunda Gazze'ye yardım girişimi başlatmasından bu yana bölgeye gönderilen 95'inci konvoy oldu. Kurum, iki yıl önce krizin başlamasından bu yana yaklaşık 35.000 gönüllünün desteğiyle 500.000 tondan fazla insani yardım malzemesinin teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden salı günü yapılan açıklamaya göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten bu yana 70.600'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, 171.100'den fazla Filistinli yaralandı. 11 Ekim'de varılan ateşkesten sonra da 393 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1.000'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'de iki haftalık bir bebeğin de soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şiddetli yağmurların yaşandığı Gazze'de "donarak hayatını kaybeden" kişiler olduğunu söyledi. Su altında kalmış enkazların çöktüğünü kaydeden Lazzarini, insanların soğuğa maruz kaldığını ve çadır ve diğer barınma malzemelerini ulaştırmaya çalışan yardım görevlilerinin birçok zorlukla karşılaştığını belirtti.