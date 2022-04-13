Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu, Ticaret Ataşesi Farghali'yi kabul etti

Mısır'ın Ticaret Ataşesi Marwa Farghali, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Farghali, Damietta şehrinin Mısır'ın mobilya ihracatının yüzde 75'ini karşıladığını ve bu şehirde mobilya OSB kurulması için çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Farghali, yatırım için Kayserili sanayicileri de Mısır'a beklediklerini, daha fazla işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Farghali, ziyaretin ardından Kayseri OSB'deki bazı firmaların yetkilileriyle görüştü.