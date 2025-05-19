Mısır, Katar ve BAE Somali'deki İntihar Saldırısını Kınadı

Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen askeri üs yakınındaki intihar saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mogadişu'da bulunan Damaanyo Askeri Üssü yakınındaki saldırı "en sert ifadelerle" kınanarak, Somali ile tam dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Katar Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada da Mogadişu'daki askeri üsse yönelik saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, Katar'ın şiddet ve terörün her türlüsüne karşı kararlı duruşunu sürdürdüğü vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırı kınandı ve Somali hükümetine, halkına ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Somali Milli Ordusu'na katılmak üzere kayıt işlemleri için sırada bekleyen asker adaylarının bulunduğu alanda, bir kişi üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş, saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.